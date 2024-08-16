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Зеленський призначив уповноваженого щодо санкцій: що про нього відомо

Фото: Владислав Власюк (facebook.com/vladyslav.vlasiuk)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 16 серпня, президент Володимир Зеленський призначив Владислава Власюка уповноваженим з питань санкційної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

"Призначити Власюка Владислава Вікторовича Радником - уповноваженим Президента України з питань санкційної політики", - зазначається в указі. 

Що відомо про Власюка 

Власюк народився 25 лютого 1989 року у Вінниці. 

У 2012-му здобув магістра на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  Після цього протягом двох років (2013 - 2014) навчався на магістратурі у Лондонському університеті королеви Марії на спеціалізації "Міжнародний інвестиційний арбітраж, Корпоративні фінанси, Міжнародні енергетичні транзакції, Міжнародний енергетичний арбітраж". 

Свого часу викладав у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України (НААУ). 

Кар'єра 

З 2010 по 2013-й працював помічником адвоката з яким пізніше співпрацював в рамках проєкту Міністерства юстиції. Зокрема у 2012-му став співзасновником, керуючим партнером та адвокатом юридичної фірми "єПраво". 

У 2014 році став членом Громадської Ради при Міністерстві енергетики й вугільної промисловості України як представник Асоціації адвокатів України. Також очолював юридичну комісію. 

З 2015 по 2016-й обіймав різні посади у структурах Національної поліції України (заступника начальника Департаменту патрульної поліції, начальника апарату Голови нацполіції, начальника відділу адміністративної практики у Департаменті патрульної поліції). 

У 2017-му, разом із братом, заснували адвокатське об’єднання "Twin Lawyers".

Також він є співзасновником низки громадських організацій, серед яких "LEAD office", "Офіс професійної підтримки відновлення" й інші. 

З 2017 по 2019 очолював Директорат з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України, а з 2021 по 2022-й був радником у Міністерстві аграрної політики та продовольства за міністра. 

З квітня 2022-го - бус секретарем Міжнародної робочої групи з питань санкцій проти Росії. Зокрема очолював посади першого заступника керівника й першого секретаря міжвідомчої групи Task Force UA, яка працює над пошуком й вилученням активів осіб, причетних до вчинення збройної агресії РФ. 

У липні 2023 року приєднався до наглядової ради "Сенс Банку"

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Зеленський призначив начальника Управління державної охорони.

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Володимир Зеленський