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Зеленский назначил уполномоченного по санкциям: что о нем известно

Фото: Владислав Власюк (facebook.com/vladyslav.vlasiuk)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 16 августа, президент Владимир Зеленский назначил Владислава Власюка уполномоченным по санкционной политике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Назначить Власюка Владислава Викторовича Советником - уполномоченным Президента Украины по вопросам санкционной политики", - отмечается в указе.

Что известно о Власюке

Власюк родился 25 февраля 1989 года в Виннице. 

В 2012-м получил магистра на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.  После этого в течение двух лет (2013 - 2014) учился на магистратуре в Лондонском университете королевы Марии на специализации "Международный инвестиционный арбитраж, Корпоративные финансы, Международные энергетические транзакции, Международный энергетический арбитраж". 

В свое время преподавал в Высшей школе адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ). 

Карьера 

С 2010 по 2013-й работал помощником адвоката, с которым позже сотрудничал в рамках проекта Министерства юстиции. В частности, в 2012-м стал соучредителем, управляющим партнером и адвокатом юридической фирмы "єПраво". 

В 2014 году стал членом Общественного Совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины как представитель Ассоциации адвокатов Украины. Также возглавлял юридическую комиссию. 

С 2015 по 2016-й занимал различные должности в структурах Национальной полиции Украины (заместителя начальника Департамента патрульной полиции, начальника аппарата Председателя нацполиции, начальника отдела административной практики в Департаменте патрульной полиции). 

В 2017-м, вместе с братом, основали адвокатское объединение "Twin Lawyers".

Также он является соучредителем ряда общественных организаций, среди которых "LEAD office", "Офис профессиональной поддержки восстановления" и другие. 

С 2017 по 2019 возглавлял Директорат по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Министерства юстиции Украины, а с 2021 по 2022-й был советником в Министерстве аграрной политики и продовольствия при министре. 

С апреля 2022-го - бус секретарем Международной рабочей группы по вопросам санкций против России. В частности возглавлял должности первого заместителя руководителя и первого секретаря межведомственной группы Task Force UA, которая работает над поиском и изъятием активов лиц, причастных к совершению вооруженной агрессии РФ. 

В июле 2023 года присоединился к наблюдательному совету "Сенс Банка"

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Зеленский назначил начальника Управления государственной охраны.

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Владимир Зеленский