Зеленський призначив українських послів у трьох країнах

Президент України Володимир Зеленский підписав укази про призначення українських послів у Португалії, Гвінеї-Бісау та Судані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на укази №83/2023, №84/2023 та №85/2023 оприлюднених на сайті глави держави.

Згідно з указами, Марина Михайленко стала послом України в Португальській Республіці. А ось представника України в Республіці Сенегал Юрія Пивоварова також за сумісництвом обрали послом у Республіці Гвінея-Бісау.

При цьому український посол в Арабській Республіці Єгипет Микола Нагорний також призначений дипломатом й в Республіці Судан.