Зеленский назначил украинских послов в трех странах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении украинских послов в Португалии, Гвинее-Бисау и Судане.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указы №83/2023, №84/2023 и №85/2023, обнародованных на сайте главы государства.

Согласно указам, Марина Михайленко стала послом Украины в Португальской Республике. А вот представителя Украины в Республике Сенегал Юрия Пивоварова также по совместительству избрали послом в Республике Гвинея-Бисау.

При этомукраинский посол в Арабской Республике Египет Николай Нагорный также назначен дипломатом и в Республике Судан.