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Переговори щодо вступу до ЄС і не тільки. Зеленський назвав завдання дипломатії на 2023 рік

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Київ, П'ятниця 23 грудня 2022 15:10
Переговори щодо вступу до ЄС і не тільки. Зеленський назвав завдання дипломатії на 2023 рік Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Головні питання української дипломатії на наступний рік - початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу, отримання міжнародної військової та енергетичної допомоги, створення міжнародного трибуналу над Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського на конференції українських послів.

Зокрема, звертаючись до послів, Зеленський перерахував такі завдання на 2023 рік:

  • Початок переговорів щодо вступу України до ЄС
  • Підготовка до саміту НАТО та забезпечення його конкретних результатів
  • Отримання допомоги у сфері оборони та безпеки
  • Отримання допомоги у відновленні енергетики після російських ударів
  • Міжнародна допомога щодо Плану швидкого відновлення України (Fast Recovery Plan)
  • Введення нових санкцій проти Росії, блокування російських активів у світі
  • Створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії та військових злочинів РФ
  • Захист українських біженців та допомога у їхньому поверненні додому

"Реалізація всіх цих завдань - це і є наша перемога, елементи цієї перемоги", - зазначив Зеленський.

Також він анонсував створення Українського агентства міжнародної допомоги, яке допомагатиме іншим країнам, у тому числі у цифровій сфері та у сфері продовольчої безпеки. Особливу увагу Зеленський приділив роботі з африканського спрямування, наступного року заплановано відкриття посольств України у 10 країнах Африки.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна має намір до кінця поточного року виконати рекомендації Єврокомісії, і вже наступного дня розпочати переговори про членство в ЄС.

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення Україна подала заявку на вступ до ЄС і за кілька місяців набула статусу кандидата. Європейська комісія окреслила кілька завдань, після виконання яких можуть розпочатися офіційні переговори.

Посол Польщі Бартош Ціхоцький в інтерв'ю РБК-Україна зазначив, що оцінка прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії очікується лише у другій половині 2023 року.

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