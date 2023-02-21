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Зеленський призначив українських послів у трьох країнах

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Україна, Вівторок 21 лютого 2023 20:28
Зеленський призначив українських послів у трьох країнах Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленский підписав укази про призначення українських послів у Португалії, Гвінеї-Бісау та Судані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на укази №83/2023, №84/2023 та №85/2023 оприлюднених на сайті глави держави.

Згідно з указами, Марина Михайленко стала послом України в Португальській Республіці. А ось представника України в Республіці Сенегал Юрія Пивоварова також за сумісництвом обрали послом у Республіці Гвінея-Бісау.

При цьому український посол в Арабській Республіці Єгипет Микола Нагорний також призначений дипломатом й в Республіці Судан.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 16 лютого посольство Ізраїлю в Україні відновило роботу, яку призупиняли через початок повномасштабної війни.

Також президент Володимир Зеленський назвав завдання дипломатії на 2023 рік, про це читайте за посиланням.

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