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Зеленский назначил украинских послов в трех странах

Новина українською →
Украина, Вторник 21 февраля 2023 20:28
Зеленский назначил украинских послов в трех странах Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении украинских послов в Португалии, Гвинее-Бисау и Судане.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на указы №83/2023, №84/2023 и №85/2023, обнародованных на сайте главы государства.

Согласно указам, Марина Михайленко стала послом Украины в Португальской Республике. А вот представителя Украины в Республике Сенегал Юрия Пивоварова также по совместительству избрали послом в Республике Гвинея-Бисау.

При этомукраинский посол в Арабской Республике Египет Николай Нагорный также назначен дипломатом и в Республике Судан.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 16 февраля посольство Израиля в Украине возобновило работу, которую приостанавливали из-за начала полномасштабной войны.

Также президент Владимир Зеленский назвал задачу дипломатии на 2023 год, читайте по ссылке.

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