Зеленський призначив тимчасового очільника Запорізької області замість Федорова

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Обов'язки голови Запорізької обласної державної адміністрації тимчасово виконуватиме Михайло Семікін. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України №872/2026.

Деталі призначення Згідно з текстом документа, кадрові зміни в керівництві регіону набирають чинності з дня його оприлюднення. "Тимчасово покласти виконання обовʼязков голови Запорізької обласної державної адміністрації на Семікіна Михайла Олександровича", - йдеться в тексті указу №872/2026 від 4 вересня 2026 року.