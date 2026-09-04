ua en ru
Пт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский назначил временного главу Запорожской области вместо Федорова

15:14 04.09.2026 Пт
1 мин
Президент уже подписал соответствующий указ
aimg Сергей Козачук
Зеленский назначил временного главу Запорожской области вместо Федорова Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Обязанности главы Запорожской областной государственной администрации будет временно исполнять Михаил Семикин. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №872/2026.

Детали назначения

Согласно тексту документа, кадровые изменения в руководстве региона вступают в силу со дня его обнародования.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Запорожской областной государственной администрации на Семикина Михаила Александровича", - говорится в тексте указа №872/2026 от 4 сентября 2026 года.

Кадровые изменения и решения Зеленского

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Запорожской ОВА Ивану Федорову новую должность. Само чиновник назвал такое предложение от главы государства "сверхсложным".

Кроме того, накануне Зеленский анонсировал увольнение заместителей руководителей в СБУ и ГУР. Это решение было принято на фоне расследования происшествий, связанных с перестрелкой силовиков в Киеве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Запорожье Запорожская ОГА Президент
Новости
Уиткофф и Кушнер планируют визит в РФ и Украину 5-6 сентября, но есть нюанс, - Reuters
Уиткофф и Кушнер планируют визит в РФ и Украину 5-6 сентября, но есть нюанс, - Reuters
Аналитика
Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность