Зеленский назначил временного главу Запорожской области вместо Федорова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №872/2026.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Запорожской областной государственной администрации на Семикина Михаила Александровича", - говорится в тексте указа №872/2026 от 4 сентября 2026 года.

Согласно тексту документа, кадровые изменения в руководстве региона вступают в силу со дня его обнародования.

Кадровые изменения и решения Зеленского

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Запорожской ОВА Ивану Федорову новую должность. Само чиновник назвал такое предложение от главы государства "сверхсложным".

Кроме того, накануне Зеленский анонсировал увольнение заместителей руководителей в СБУ и ГУР. Это решение было принято на фоне расследования происшествий, связанных с перестрелкой силовиков в Киеве.