Зеленський призначив тимчасового главу Закарпатської ОВА: хто ним став

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Білецького Мирослава Золтановича", - йдеться в указі.

Що відомо про Мирослава Білецького

Мирослав Білецький закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Економіка підприємства", кваліфікація - інженер-механік.

Був кандидатом у депутати Верховної Ради України IX скликання на позачергових виборах 2019 року від політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" за № 16 у партійному списку.

Білецький був обраний депутатом Закарпатської обласної ради VIII скликання від Закарпатської обласної організації політичної партії "Рідне Закарпаття".

З лютого 2021 року Білецький обіймав посаду першого заступника голови Закарпатської ОВА.

З 25 листопада 2021 року входить до складу постійної комісії обласної ради з питань бюджету.