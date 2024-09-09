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Зеленський призначив тимчасового главу Закарпатської ОВА: хто ним став

Фото: Мирослав Білецький (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Закарпатської обласної військової адміністрації. Ним став Мирослав Білецький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Білецького Мирослава Золтановича", - йдеться в указі.

Що відомо про Мирослава Білецького

Мирослав Білецький закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Економіка підприємства", кваліфікація - інженер-механік.

Був кандидатом у депутати Верховної Ради України IX скликання на позачергових виборах 2019 року від політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" за № 16 у партійному списку.

Білецький був обраний депутатом Закарпатської обласної ради VIII скликання від Закарпатської обласної організації політичної партії "Рідне Закарпаття".

З лютого 2021 року Білецький обіймав посаду першого заступника голови Закарпатської ОВА.

З 25 листопада 2021 року входить до складу постійної комісії обласної ради з питань бюджету.

 

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня в українському уряді відбулися великі кадрові зміни.

Зокрема, Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микити.

Після звільнення Микиту призначили на пост заступника керівника Офісу президента.

Вчора він розповів про своє завдання на новій посаді.

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Володимир Зеленський