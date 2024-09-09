RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский назначил временного главу Закарпатской ОВА: кто им стал

Фото: Мирослав Белецкий (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанности главы Закарпатской областной военной администрации. Им стал Мирослав Белецкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Закарпатской областной государственной администрации на Белецкого Мирослава Золтановича", - говорится в указе.

Что известно о Мирославе Белецком

Мирослав Билецкий окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "Экономика предприятия", квалификация - инженер-механик.

Был кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины IX созыва на внеочередных выборах 2019 года от политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" за №16 в партийном списке.

Белецкий был избран депутатом Закарпатского областного совета VIII созыва от Закарпатской областной организации политической партии "Родное Закарпатье".

С февраля 2021 года Белецкий занимал должность первого заместителя председателя Закарпатской ОВА.

С 25 ноября 2021 года входит в состав постоянной комиссии областного совета по бюджету.

 

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе в украинском правительстве произошли большие кадровые изминения.

В частности, Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской областной военной администрации Виктора Микиты.

После увольнения Микиту назначили на пост заместителя руководителя Офиса президента.

Вчера он рассказал о своей задаче на новой должности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский