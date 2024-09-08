Микита розповів про своє завдання в Офісі президента

Колишній голова Закарпатської ОВА Віктор Микита переходить на роботу в Офіс президента. Його головне завдання - налагодження роботи військових адміністрацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Микиту у Telegram.

"Одне з головних завдань, яке переді мною ставить очільник Офісу президента, - забезпечити ефективну роботу військових адміністрацій, посилити комунікацію та довіру між місцевою владою, громадами, підприємцями й іншими інституціями на тому рівні, який є на Закарпатті", - зазначив Микита.

На його думку, ефективна робота ОВА у кожному регіоні - це ключ до розвитку областей, а також збереження людського, гуманітарного, економічного та оборонного потенціалів, фінансової підтримки українських військових і добробуту українців в умовах воєнного стану.

Додамо, що Віктор Микита також працював в СБУ. Детальніше про нього - у матеріалі РБК-Україна.