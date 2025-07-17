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Зеленський дав нову посаду Стефанішиній, поки не посол у США

Україна, Четвер 17 липня 2025 13:35
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Зеленський дав нову посаду Стефанішиній, поки не посол у США Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пост Зеленського в Telegram.

"У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в США", - повідомив він.

Зеленський подякував Стефанішиній за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть", - сказав він.

За його словами, вона брала участь у перемовинах із США про новий формат економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

"Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії", - додав президент.

Зміни в уряді

Стефанішиній 39 років. З вересня 2024 року вона міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції України.

З лютого 2021 року посаду посла України в США обіймає Оксана Маркарова. Вона була міністеркою фінансів України з червня 2018 року по березень 2020 року.

Під час підготовки до зміни уряду повідомлялося, що послом у Вашингтоні стане Денис Шмигаль. Водночас він після своєї відставки очолить Міноборони.

В останні дні основним кандидатом був колишній міністр оборони Рустем Умєров. Але замість нього обрали Стефанішину. Нова посада для Умєрова буде визначена завтра.

Нагадаємо, в Україні змінили частину уряду та замінили прем'єра Шмигаля на Юлію Свириденко.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
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