Зеленський дав нову посаду Стефанішиній, поки не посол у США
Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пост Зеленського в Telegram.
"У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в США", - повідомив він.
Зеленський подякував Стефанішиній за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції.
"Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть", - сказав він.
За його словами, вона брала участь у перемовинах із США про новий формат економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.
"Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії", - додав президент.
Зміни в уряді
Стефанішиній 39 років. З вересня 2024 року вона міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції України.
З лютого 2021 року посаду посла України в США обіймає Оксана Маркарова. Вона була міністеркою фінансів України з червня 2018 року по березень 2020 року.
Під час підготовки до зміни уряду повідомлялося, що послом у Вашингтоні стане Денис Шмигаль. Водночас він після своєї відставки очолить Міноборони.
В останні дні основним кандидатом був колишній міністр оборони Рустем Умєров. Але замість нього обрали Стефанішину. Нова посада для Умєрова буде визначена завтра.
Нагадаємо, в Україні змінили частину уряду та замінили прем'єра Шмигаля на Юлію Свириденко.