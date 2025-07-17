Зеленський дав нову посаду Стефанішиній, поки не посол у США

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пост Зеленського в Telegram .

"У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в США", - повідомив він.

Зеленський подякував Стефанішиній за роботу на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Це успішна робота. Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть", - сказав він.

За його словами, вона брала участь у перемовинах із США про новий формат економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

"Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії", - додав президент.