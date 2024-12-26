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Зеленський призначив постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні

Четвер 26 грудня 2024 21:01
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Зеленський призначив постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Фото: Юрій Вітренко (facebook.com/UKRinUN)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський призначив постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні. Ним став Юрій Вітренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

"Призначити Вітренка Юрія Володимировича Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні", - сказано в указі №881.

У 2020 році Вітренко був заступником постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй.

А у 2022-му був керівником головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше розповів, що Україна змінить низку послів в інших країнах. Також буде змінено представника країни в ООН. До того він заявив, що в Україні готують зміни у дипломатичному корпусі.

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