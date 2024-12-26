Президент Владимир Зеленский назначил постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене. Им стал Юрий Витренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

А в 2022-м был руководителем главного управления по вопросам внешнеполитической деятельности Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Офиса президента Украины.

В 2020 году Витренко был заместителем постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций.

"Назначить Витренко Юрия Владимировича Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене", - сказано в указе №881.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее рассказал, что Украина сменит ряд послов в других странах. Также будет изменен представитель страны в ООН. До того он заявил, что в Украине готовят изменения в дипломатическом корпусе.

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