Зеленський призначив посла України в Ісландії

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Гавриша надзвичайним і повноважним послом України в Ісландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Норвегія Гавриша Олексія Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Ісландії за сумісництвом", - йдеться в указі.
До початку дипломатичної роботи Олексій Гавриш працював у сферах енергетики, фінансового та стратегічного управління інвестиційній діяльності, будівництві, готельному та ресторанному менеджменті.
У 2022 році став членом правління ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Група Нафтогаз), де з лютого до квітня 2025 року тимчасово виконував обов'язки голови правління.
У 2024 році його обрали головою наглядової ради АТ "Запоріжтрансформатор".
У 2023-2024 роках Гавриш був радником державного секретаря Міністерства оборони України.
У квітні 2025 року його призначили послом України у Норвегії.
Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський призначив послів України у 16 країнах.
Згідно з указами, Зеленський звільнив послів України послів України в ПАР, Мексиці, Узбекистані, Боснії і Герцеговині, Канаді, Естонії, Італії, Кіпрі, Південній Кореї, і Монголії, Швеції, Кенії, Танзанії, ОАЕ, Бахрейні.
А вже наступними указами призначив нових дипломатів: