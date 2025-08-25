Зеленский назначил посла Украины в Исландии

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Гавриша чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Норвегия Гавриша Алексея Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исландии по совместительству", - говорится в указе.
До начала дипломатической работы Алексей Гавриш работал в сферах энергетики, финансового и стратегического управления инвестиционной деятельности, строительстве, гостиничном и ресторанном менеджменте.
В 2022 году стал членом правления ООО "Газораспределительные сети Украины" (Группа Нафтогаз), где с февраля по апрель 2025 года временно исполнял обязанности председателя правления.
В 2024 году его избрали председателем наблюдательного совета АО "Запорожтрансформатор".
В 2023-2024 годах Гавриш был советником государственного секретаря Министерства обороны Украины.
В апреле 2025 года его назначили послом Украины в Норвегии.
Напомним, в июле президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в 16 странах.
Согласно указам, Зеленский уволил послов Украины послов Украины в ЮАР, Мексике, Узбекистане, Боснии и Герцеговине, Канаде, Эстонии, Италии, Кипре, Южной Корее, и Монголии, Швеции, Кении, Танзании, ОАЭ, Бахрейне.
А уже следующими указами назначил новых дипломатов: