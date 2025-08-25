RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский назначил посла Украины в Исландии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Гавриша чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Норвегия Гавриша Алексея Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исландии по совместительству", - говорится в указе.

Что известно о Гаврише

До начала дипломатической работы Алексей Гавриш работал в сферах энергетики, финансового и стратегического управления инвестиционной деятельности, строительстве, гостиничном и ресторанном менеджменте.

В 2022 году стал членом правления ООО "Газораспределительные сети Украины" (Группа Нафтогаз), где с февраля по апрель 2025 года временно исполнял обязанности председателя правления.

В 2024 году его избрали председателем наблюдательного совета АО "Запорожтрансформатор".

В 2023-2024 годах Гавриш был советником государственного секретаря Министерства обороны Украины.

В апреле 2025 года его назначили послом Украины в Норвегии.

 

Зеленский сменил послов Украины в 16 странах

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в 16 странах.

Согласно указам, Зеленский уволил послов Украины послов Украины в ЮАР, Мексике, Узбекистане, Боснии и Герцеговине, Канаде, Эстонии, Италии, Кипре, Южной Корее, и Монголии, Швеции, Кении, Танзании, ОАЭ, Бахрейне.

А уже следующими указами назначил новых дипломатов:

  • Воронин Александр Степанович - в Алжирской Народной Демократической Республике;
  • Балануц Александр Александрович - в Объединенных Арабских Эмиратах;
  • Щерба Александр Васильевич - в Южно-Африканской Республике;
  • Токарь Юрий Любомирович - в Республике Кения;
  • Субх Максим Алийович - в Государстве Кувейт;
  • Соколовская Юлия Сергеевна - в Королевстве Испания;
  • Плахотнюк Андрей Николаевич - в Канаде;
  • Погорельцев Сергей Алексеевич - в Мексиканских Соединенных Штатах;
  • Селых Ольга Ивановна - в Султанате Оман;
  • Нежинский Сергей Сергеевич - в Республике Кипр;
  • Недоленко Геннадий Алексеевич - в Малайзии;
  • Мельник Ярослав Владимирович - в Королевстве Бельгия;
  • Касьянов Андрей Юрьевич - в Республике Ангола;
  • Лутовинов Юрий Владимирович - в Японии;
  • Боечко Владимир Васильевич - в Эстонской Республике;
  • Бачинский Владимир Михайлович - в Боснии и Герцеговине.

