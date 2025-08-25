ua en ru
Зеленський призначив посла України в Ісландії

Понеділок 25 серпня 2025 22:52
Зеленський призначив посла України в Ісландії Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Гавриша надзвичайним і повноважним послом України в Ісландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Норвегія Гавриша Олексія Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Ісландії за сумісництвом", - йдеться в указі.

Що відомо про Гавриша

До початку дипломатичної роботи Олексій Гавриш працював у сферах енергетики, фінансового та стратегічного управління інвестиційній діяльності, будівництві, готельному та ресторанному менеджменті.

У 2022 році став членом правління ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Група Нафтогаз), де з лютого до квітня 2025 року тимчасово виконував обов'язки голови правління.

У 2024 році його обрали головою наглядової ради АТ "Запоріжтрансформатор".

У 2023-2024 роках Гавриш був радником державного секретаря Міністерства оборони України.

У квітні 2025 року його призначили послом України у Норвегії.

Зеленський змінив послів України у 16 країнах

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський призначив послів України у 16 країнах.

Згідно з указами, Зеленський звільнив послів України послів України в ПАР, Мексиці, Узбекистані, Боснії і Герцеговині, Канаді, Естонії, Італії, Кіпрі, Південній Кореї, і Монголії, Швеції, Кенії, Танзанії, ОАЕ, Бахрейні.

А вже наступними указами призначив нових дипломатів:

  • Воронін Олександр Степанович - в Алжирській Народній Демократичній Республіці;
  • Балануц Олександр Олександрович - в Обʼєднаних Арабських Еміратах;
  • Щерба Олександр Васильович - в Південно-Африканській Республіці;
  • Токарь Юрій Любомирович - в Республіці Кенія;
  • Субх Максим Алійович - в Державі Кувейт;
  • Соколовська Юлія Сергіївна - в Королівстві Іспанія;
  • Плахотнюк Андрій Миколайович в Канаді;
  • Погорєльцев Сергій Олексійович - в Мексиканських Сполучених Штатах;
  • Селих Ольга Іванівна - в Султанаті Оман;
  • Ніжинський Сергій Сергійович - в Республіці Кіпр;
  • Недоленко Генадій Олексійович - в Малайзії;
  • Мельник Ярослав Володимирович - у Королівстві Бельгія;
  • Касьянов Андрій Юрійович - в Республіці Ангола;
  • Лутовінов Юрій Володимирович - в Японії;
  • Боєчко Володимир Васильович - в Естонській Республіці;
  • Бачинський Володимир Михайлович - в Боснії і Герцеговині.
