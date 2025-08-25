Зеленський призначив посла України в Ісландії
Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Гавриша надзвичайним і повноважним послом України в Ісландії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.
"Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Норвегія Гавриша Олексія Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Ісландії за сумісництвом", - йдеться в указі.
Що відомо про Гавриша
До початку дипломатичної роботи Олексій Гавриш працював у сферах енергетики, фінансового та стратегічного управління інвестиційній діяльності, будівництві, готельному та ресторанному менеджменті.
У 2022 році став членом правління ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Група Нафтогаз), де з лютого до квітня 2025 року тимчасово виконував обов'язки голови правління.
У 2024 році його обрали головою наглядової ради АТ "Запоріжтрансформатор".
У 2023-2024 роках Гавриш був радником державного секретаря Міністерства оборони України.
У квітні 2025 року його призначили послом України у Норвегії.
Зеленський змінив послів України у 16 країнах
Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський призначив послів України у 16 країнах.
Згідно з указами, Зеленський звільнив послів України послів України в ПАР, Мексиці, Узбекистані, Боснії і Герцеговині, Канаді, Естонії, Італії, Кіпрі, Південній Кореї, і Монголії, Швеції, Кенії, Танзанії, ОАЕ, Бахрейні.
А вже наступними указами призначив нових дипломатів:
- Воронін Олександр Степанович - в Алжирській Народній Демократичній Республіці;
- Балануц Олександр Олександрович - в Обʼєднаних Арабських Еміратах;
- Щерба Олександр Васильович - в Південно-Африканській Республіці;
- Токарь Юрій Любомирович - в Республіці Кенія;
- Субх Максим Алійович - в Державі Кувейт;
- Соколовська Юлія Сергіївна - в Королівстві Іспанія;
- Плахотнюк Андрій Миколайович в Канаді;
- Погорєльцев Сергій Олексійович - в Мексиканських Сполучених Штатах;
- Селих Ольга Іванівна - в Султанаті Оман;
- Ніжинський Сергій Сергійович - в Республіці Кіпр;
- Недоленко Генадій Олексійович - в Малайзії;
- Мельник Ярослав Володимирович - у Королівстві Бельгія;
- Касьянов Андрій Юрійович - в Республіці Ангола;
- Лутовінов Юрій Володимирович - в Японії;
- Боєчко Володимир Васильович - в Естонській Республіці;
- Бачинський Володимир Михайлович - в Боснії і Герцеговині.