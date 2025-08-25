Зеленский назначил посла Украины в Исландии
Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Гавриша чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Норвегия Гавриша Алексея Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исландии по совместительству", - говорится в указе.
Что известно о Гаврише
До начала дипломатической работы Алексей Гавриш работал в сферах энергетики, финансового и стратегического управления инвестиционной деятельности, строительстве, гостиничном и ресторанном менеджменте.
В 2022 году стал членом правления ООО "Газораспределительные сети Украины" (Группа Нафтогаз), где с февраля по апрель 2025 года временно исполнял обязанности председателя правления.
В 2024 году его избрали председателем наблюдательного совета АО "Запорожтрансформатор".
В 2023-2024 годах Гавриш был советником государственного секретаря Министерства обороны Украины.
В апреле 2025 года его назначили послом Украины в Норвегии.
Зеленский сменил послов Украины в 16 странах
Напомним, в июле президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в 16 странах.
Согласно указам, Зеленский уволил послов Украины послов Украины в ЮАР, Мексике, Узбекистане, Боснии и Герцеговине, Канаде, Эстонии, Италии, Кипре, Южной Корее, и Монголии, Швеции, Кении, Танзании, ОАЭ, Бахрейне.
А уже следующими указами назначил новых дипломатов:
- Воронин Александр Степанович - в Алжирской Народной Демократической Республике;
- Балануц Александр Александрович - в Объединенных Арабских Эмиратах;
- Щерба Александр Васильевич - в Южно-Африканской Республике;
- Токарь Юрий Любомирович - в Республике Кения;
- Субх Максим Алийович - в Государстве Кувейт;
- Соколовская Юлия Сергеевна - в Королевстве Испания;
- Плахотнюк Андрей Николаевич - в Канаде;
- Погорельцев Сергей Алексеевич - в Мексиканских Соединенных Штатах;
- Селых Ольга Ивановна - в Султанате Оман;
- Нежинский Сергей Сергеевич - в Республике Кипр;
- Недоленко Геннадий Алексеевич - в Малайзии;
- Мельник Ярослав Владимирович - в Королевстве Бельгия;
- Касьянов Андрей Юрьевич - в Республике Ангола;
- Лутовинов Юрий Владимирович - в Японии;
- Боечко Владимир Васильевич - в Эстонской Республике;
- Бачинский Владимир Михайлович - в Боснии и Герцеговине.