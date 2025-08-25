Зеленский назначил посла Украины в Исландии

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Гавриша чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Норвегия Гавриша Алексея Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исландии по совместительству", - говорится в указе.

Что известно о Гаврише

До начала дипломатической работы Алексей Гавриш работал в сферах энергетики, финансового и стратегического управления инвестиционной деятельности, строительстве, гостиничном и ресторанном менеджменте.

В 2022 году стал членом правления ООО "Газораспределительные сети Украины" (Группа Нафтогаз), где с февраля по апрель 2025 года временно исполнял обязанности председателя правления.