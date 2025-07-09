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Зеленський призначив нового заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Середа 09 липня 2025 00:25
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Зеленський призначив нового заступника голови Служби зовнішньої розвідки Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України.

Зазначається, що глава держави підписав указ №470/2025 "Про призначення Р. Марчука заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України".

"Призначити Марчука Романа Миколайовича заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України", - зазначається в документі.

Служба зовнішньої розвідки України - спеціальний державний орган, що займається збором, аналізом та оцінкою інформації з-за кордону, що необхідна для забезпечення національної безпеки України.

Служба була створена у 2004 році та стала важливим механізмом у боротьбі за захист державних інтересів на міжнародній арені.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року президент Зеленський провів низку кадрових змін у Службі зовнішньої розвідки (СЗР).

Зокрема, президент звільнив з посади заступника голови СЗР Олега Луговського та призначив його на посаду першого заступника голови відомства.

А у березні Зеленський призначив головою СЗР Олега Іващенка. Він змінив на посту Олександра Литвиненка, якого глава держави призначив на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

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