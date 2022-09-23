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Зеленський призначив нового посла в Монголії і додав обов'язків послу в ОАЕ

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Новим послом України у Монголії став посол у Кореї Дмитро Пономаренко. Він виконуватиме обов'язки за сумісництвом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента України Володимира Зеленського.

Зеленський також призначив посла в Об’єднаних Арабських Еміратах Дмитра Сеніка постійним представником України при Міжнародному агентстві з відновлюваних джерел енергії (IRENA) за сумісництвом.

Нагадаємо, що сьогодні президент призначив Олексія Макеєва новим послом України в Німеччині.

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Володимир Зеленський