RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский назначил нового посла в Монголии и добавил обязанностей послу в ОАЭ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Новым послом Украины в Монголии стал посол в Корее Дмитрий Пономаренко. Он будет исполнять обязанности по совместительству.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента Владимира Зеленского.

Зеленский также назначил посла в Объединенных Арабских Эмиратах Дмитрия Сеника постоянным представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) по совместительству.

Напомним, что сегодня президент назначил Алексея Макеева новым послом Украины в Германии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский