Зеленський призначив нового посла в Монголії і додав обов'язків послу в ОАЕ
Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Новим послом України у Монголії став посол у Кореї Дмитро Пономаренко. Він виконуватиме обов'язки за сумісництвом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента України Володимира Зеленського.
Зеленський також призначив посла в Об’єднаних Арабських Еміратах Дмитра Сеніка постійним представником України при Міжнародному агентстві з відновлюваних джерел енергії (IRENA) за сумісництвом.
Нагадаємо, що сьогодні президент призначив Олексія Макеєва новим послом України в Німеччині.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.