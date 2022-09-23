Зеленский назначил нового посла в Монголии и добавил обязанностей послу в ОАЭ

Новым послом Украины в Монголии стал посол в Корее Дмитрий Пономаренко. Он будет исполнять обязанности по совместительству.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента Владимира Зеленского.

Зеленский также назначил посла в Объединенных Арабских Эмиратах Дмитрия Сеника постоянным представителем Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) по совместительству.