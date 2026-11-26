Зеленський призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ
Дмитро Ткаченко став новим командувачем Сил підтримки Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України Володимира Зеленського № 1144/2026.
Нове призначення в командуванні ЗСУ
Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Дмитра Ткаченка новим командувачем Сил підтримки Збройних сил України.
"Призначити Ткаченка Дмитра Васильовича командувачем Сил підтримки Збройних сил України", - йдеться у документі.
Іншим своїм указом президент звільнив з посади Сил підтримки Дмитра Герегу.
Спочатку Герега був призначений командувачем Сил підтримки наказом міністра оборони від 9 серпня 2021 року, а 4 березня 2024 року був звільнений указом президента з цієї посади.
У травні 2024 року Зеленський знову призначив командувачем Сил підтримки Збройних сил Дмитра Герегу.
Сили підтримки ЗСУ
Сили підтримки Збройних Сил України - це окремий рід сил, що об'єднує п'ять важливих компонентів:
- інженерні війська,
- війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБ захисту),
- геопросторову підтримку,
- гідрометеорологічну службу,
- кінологічну службу.
Кожен із цих компонентів відіграє ключову роль у забезпеченні боєздатності української армії на фронті.
Раніше РБК-Україна писало, що 2 вересня Святослава Заїця було призначено новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.
Крім того, 31 серпня Зеленський призначив заступника голови Держприкордонслужби Вадима Ченчика тимчасовим виконувачем обов'язків керівника відомства.
Також 17 серпня президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем Сил логістики ЗСУ.