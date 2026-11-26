Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского № 1144/2026.

Новое назначение в командовании ВСУ

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Дмитрия Ткаченко новым командующим Сил поддержки Вооруженных сил Украины.

"Назначить Ткаченко Дмитрия Васильевича командующим Сил поддержки Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Другим своим указом президент уволил с должности Сил поддержки Дмитрия Герегу.

Сначала Герега был назначен командующим Сил поддержки приказом министра обороны от 9 августа 2021, а 4 марта 2024 был уволен указом президента с этой должности.

В мае 2024 года Зеленский снова назначил командующим Сил поддержки Вооруженных сил Дмитрия Герегу.

Силы поддержки ВСУ

Силы поддержки Вооруженных Сил Украины – это отдельный род сил, объединяющий пять важных компонентов:

инженерные войска,

войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБ защиты),

геопространственную поддержку,

гидрометеорологическую службу,

кинологическую службу.

Каждый из этих компонентов играет ключевую роль в обеспечении боеспособности украинской армии на фронте.