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Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ

21:46 14.09.2026 Пн
2 хв
Медичні сили очолив відомий військовий хірург
aimg Олена Бджола
Фото: Полковник медичної служби Костянтин Гуменюк (vin.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового командувача Медичних сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України № 910/2026 та заяву заступника керівника Офіса президента Павла Паліси у Telegram.

Гуменюк став командувачем Медичних сил ЗСУ

Паліса зазначив, що керувати Медичними силами ЗСУ буде військовий хірург, полковник медичної служби Костянтин Гуменюк.

"Це рішення Президент ухвалив спільно з Головнокомандувачем ЗСУ. Гуменюк має заслужений авторитет серед військових і довіру волонтерської спільноти", - зауважив Паліса.

За його словами, попереду багато роботи й непростих завдань.

"Головний пріоритет на цій посаді - збереження життя та здоров’я українського воїна", - каже він.

Що відомо про Гуменюка

Костянтин Віталійович Гуменюк - український військовий хірург, головний хірург Збройних сил України командування Медичних сил ЗСУ, полковник медичної служби, педагог, кандидат медичних наук (2009), доктор медичних наук (2025).

Також він є заслуженим лікарем України та лауреатом Національної премії України імені Бориса Патона.

У травні 2014 року перебував у зоні АТО. У 2015 році був провідним хірургом 59-го військово-мобільного госпіталю поблизу Луганська. У 2017 році - головний хірург АТО, 2018-2019 - головний хірург операції Об'єднаних сил. З 2019 року - головний хірург ЗСУ.

У травні 2022 року в військовому мобільному госпіталі під Бахмутом вперше в Україні виконав унікальну сучасну лапароскопічну операцію з видалення нирки при вогнепальному пораненні з руйнацією органу.

Раніше РБК-Україна писало, що обов'язки голови Запорізької обласної державної адміністрації тимчасово виконуватиме Михайло Семікін. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Також повідомлялося, що 2 вересня Святослава Заїця було призначено новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили України