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Зеленский назначил нового командующего Медицинскими силами ВСУ

21:46 14.09.2026 Пн
2 мин
Медицинские силы возглавил известный военный хирург
aimg Елена Бджола
Фото: Полковник медицинской службы Константин Гуменюк (vin.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового командующего Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины № 910/2026 и заявление заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы в Telegram.

Гуменюк стал командующим Медицинскими силами ВСУ

Палиса отметил, что руководить Медицинскими силами ВСУ будет военный хирург, полковник медицинской службы Константин Гуменюк.

"Это решение Президент принял совместно с Главнокомандующим ВСУ. У Гуменюка есть заслуженный авторитет среди военных и доверие волонтерского сообщества", - отметил Палиса.

По его словам, предстоит много работы и непростых задач.

"Главный приоритет в этой должности - сохранение жизни и здоровья украинского воина", - говорит он.

Что известно о Гуменюке

Константин Витальевич Гуменюк - украинский военный хирург, главный хирург Вооруженных сил Украины командования Медицинских сил ВСУ, полковник медицинской службы, педагог, кандидат медицинских наук (2009), доктор медицинских наук (2025).

Также он заслуженный врач Украины и лауреат Национальной премии Украины имени Бориса Патона.

В мае 2014 года находился в зоне АТО. В 2015 году был ведущим хирургом 59-го военно-мобильного госпиталя вблизи Луганска. В 2017 году - главный хирург АТО, 2018-2019 - главный хирург операции Объединенных сил. С 2019 года - главный хирург ВСУ.

В мае 2022 года в военном мобильном госпитале под Бахмутом впервые в Украине выполнил уникальную современную лапароскопическую операцию по удалению почки при огнестрельном ранении с разрушением органа.

Ранее РБК-Украина писало, что обязанности главы Запорожской облгосадминистрации временно будет исполнять Михаил Семикин. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что 2 сентября Святослав Заиц был назначен новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

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