Зеленський призначив нового голову Нацкомісії з цінних паперів: хто він

"Призначити Семенюка Олексія Володимировича Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - сказано в документі за підписом президента.

Про Семенюка майже нічого невідомо. У реєстрі декларацій Національного агентства з запобігання корупції, яку Семенюк розмістив, як кандидат на посаду голови комісії, вказано, що його головний дохід забезпечується підприємницькою діяльністю. Досвід роботи у фінансовому секторі в Семенюка відсутній.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - це ключовий регулятор фінансового сектору України. Нацкомісія відповідає за роботу фондового ринку, контроль за обігом цінних паперів та захист прав інвесторів. З 2021 року її очолював Руслан Магомедов, який змінив на цій посаді Заурбека Хромаєва.