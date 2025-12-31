UA

Зеленський призначив нового голову Нацкомісії з цінних паперів: хто він

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський ввечері 31 грудня призначив нового голову Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку замість звільненого Руслана Магомедова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, опублікований на сайті президента України.

"Призначити Семенюка Олексія Володимировича Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - сказано в документі за підписом президента.

Про Семенюка майже нічого невідомо. У реєстрі декларацій Національного агентства з запобігання корупції, яку Семенюк розмістив, як кандидат на посаду голови комісії, вказано, що його головний дохід забезпечується підприємницькою діяльністю. Досвід роботи у фінансовому секторі в Семенюка відсутній.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку - це ключовий регулятор фінансового сектору України. Нацкомісія відповідає за роботу фондового ринку, контроль за обігом цінних паперів та захист прав інвесторів. З 2021 року її очолював Руслан Магомедов, який змінив на цій посаді Заурбека Хромаєва.

Проте 31 грудня Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. При цьому будь-яких додаткових пояснень такого рішення оприлюднено не було.

