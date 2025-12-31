Зеленский назначил нового главу Нацкомиссии по ценным бумагам: кто он

"Назначить Семенюка Алексея Владимировича Председателем Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку", - сказано в документе за подписью президента.

О Семенюке почти ничего неизвестно. В реестре деклараций Национального агентства по предотвращению коррупции, которую Семенюк разместил, как кандидат на должность главы комиссии, указано, что его главный доход обеспечивается предпринимательской деятельностью. Опыт работы в финансовом секторе у Семенюка отсутствует.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку - это ключевой регулятор финансового сектора Украины. Нацкомиссия отвечает за работу фондового рынка, контроль за оборотом ценных бумаг и защиту прав инвесторов. С 2021 года ее возглавлял Руслан Магомедов, который сменил на этом посту Заурбека Хромаева.