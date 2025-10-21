Зеленський призначив нового голову Маріупольської райадміністрації

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться в розпорядженні , опублікованому на сайті Офісу президента.

"Призначити Панасенка Олександра Андрійовича головою Маріупольської районної державної адміністрації Донецької області", - йдеться в розпорядженні президента України Володимира Зеленського №120/2025-рп від 21 жовтня.

До призначення Панасенко обіймав посаду заступника директора департаменту капітального будівництва Донецької обласної адміністрації. Згідно з декларацією, поданою в 2024 році, Панасенко зареєстрований в Маріуполі, але постійно проживав на той момент у місті Дніпро.

Маріупольський район було створено Верховною Радою 17 липня 2020 року. До нього увійшли колишні Мангушський та Нікольський райони Донецької області, південна частина Волноваського району та місто обласного значення Маріуполь.

Район налічує п’ять територіальних громад, включає одне місто (центр району), шість селищ та 82 сільські населені пункти. Повністю опинився під окупацією Росії під час повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Окупація Маріуполя

Маріуполь став символом стійкості та величезних страждань під час російської агресії в Україні. Після тримісячної облоги з 24 лютого до 20 травня 2022 року місто опинилося під повним контролем Росії.

За цей період було зруйновано до 90% житлових будівель: понад 2200 багатоповерхівок стали непридатними для життя. Значна частина з 206 історичних споруд міста також зазнала руйнувань або серйозних пошкоджень.

Найбільш трагічним епізодом стало бомбардування Маріупольського драмтеатру 16 березня 2022 року, де ховалися сотні мирних жителів. Внаслідок авіаудару загинули щонайменше 600 осіб, що стало одним із найбільш масових воєнних злочинів Росії в Україні.

Попри спроби російської пропаганди показати місто відновленим, місцеві мешканці підтверджують, що Маріуполь залишився спустошеним і зруйнованим, без базових умов для нормального життя.