Українцям в окупації заборонили дивитися неросійське ТБ: що видумали на цей раз
На тимчасово окупованій частині Донецької області окупаційна адміністрація заборонила встановлювати супутникові тарілки, які можуть транслювати телеканалу поза списком "затверджених" окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вільне радіо".
Видання прикріпило скриншот відповідного "указу" ватажка проросійських терористів з терористичної організації "ДНР" Дениса Пушиліна.
В "указі" окупаційна адміністрація з 10 жовтня 2025 року заборонила мешканцям ТОТ Донеччини використовувати, продавати та встановлювати супутникову техніку, яка може транслювати телеканали, не "затверджені" окупантами.
Фото: "Вільне радіо"
Під заборону на встановлення також потрапило супутникове обладнання, яке не надає послуги супутникового зв'язку. Власників таких комплексів примушують демонтувати їх під загрозою покарання.
Зазначається, що термін демонтажу - до 30 листопада 2025 року. При цьому про саме покарання уточнень немає. Зате є вказівка усім гауляйтерам тимчасово окупованих населених пунктів Донеччини провести "роз’яснювальну роботу" серед місцевих мешканців та змусити останніх "укласти договори" на транслювання виключно російських телеканалів.
Тим часом нещодавно ватажок так званої "ДНР" Пушилін отримав нову підозру від українських правоохоронців. Він наказав вивезти з порту в Маріуполі метал вартістю понад 700 млн гривень - фактично, він його вкрав.