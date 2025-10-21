Зеленский назначил нового главу Мариупольской райадминистрации

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в распоряжении , опубликованном на сайте Офиса президента.

"Назначить Панасенко Александра Андреевича главой Мариупольской районной государственной администрации Донецкой области", - говорится в распоряжении президента Украины Владимира Зеленского №120/2025-рп от 21 октября.

До назначения Панасенко занимал должность заместителя директора департамента капитального строительства Донецкой областной администрации. Согласно декларации, поданной в 2024 году, Панасенко зарегистрирован в Мариуполе, но постоянно проживал на тот момент в городе Днепр.

Мариупольский район был создан Верховной Радой 17 июля 2020 года. В него вошли бывшие Мангушский и Никольский районы Донецкой области, южная часть Волновахского района и город областного значения Мариуполь.

Район насчитывает пять территориальных громад, включает один город (центр района), шесть поселков и 82 сельских населенных пункта. Полностью оказался под оккупацией России во время полномасштабного вторжения в 2022 году.

Оккупация Мариуполя

Мариуполь стал символом стойкости и огромных страданий во время российской агрессии в Украине. После трехмесячной осады с 24 февраля по 20 мая 2022 года город оказался под полным контролем России.

За этот период было разрушено до 90% жилых зданий: более 2200 многоэтажек стали непригодными для жизни. Значительная часть из 206 исторических сооружений города также подверглась разрушениям или серьезным повреждениям.

Наиболее трагическим эпизодом стала бомбардировка Мариупольского драмтеатра 16 марта 2022 года, где укрывались сотни мирных жителей. В результате авиаудара погибли по меньшей мере 600 человек, что стало одним из самых массовых военных преступлений России в Украине.

Несмотря на попытки российской пропаганды показать город восстановленным, местные жители подтверждают, что Мариуполь остался опустошенным и разрушенным, без базовых условий для нормальной жизни.