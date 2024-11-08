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Зеленський призначив нових голів Волинської та Закарпатської ОВА

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський призначив голів Волинської та Закарпатської обласних військових адміністрацій. Він підписав відповідні укази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Згідно з указами глави держави:

  • новим головою Закарпатської обласної військової адміністрації став Мирослав Білецький;
  • новим головою Волинської обласної військової адміністрації став Іван Рудницький.

Водночас, президент підписав укази про звільнення Юрія Погуляйка з посади голови Волинської обласної військової адміністрації, а також про увільнення Мирослава Білецького від тимчасового виконання обов'язків голови Закарпатської обласної військової адміністрації.

Іван Рудницький

Іван Рудницький народився у січні 1978 року у Дрогобичі Львівської області.

  • З 2014 до 2015 рр. був заступником начальника Управління СБУ у Закарпатській області. Він очолював Головний відділ боротьби з корупцією та організованою злочинністю.
  • З 2015 до 2018 рр. обіймав аналогічну посаду в Управлінні СБУ Львівської області.
  • З 2019 року став керівником управління СБУ у Закарпатській області.
  • З липня 2022 року був керівником управління СБУ у Полтавській області.
  • З травня 2024 року був керівником управління СБУ у Волинській області.

Мирослав Білецький

Мирослав Білецький народився 1976 року в селі Рокосово Хустського району Закарпатської області. Він закінчив "Львівську політехніку" за спеціальністю "Економіка підприємства".

  • 2019 року балотувався на парламентських виборах від партії "Українська стратегія Гройсмана".
  • 2020 року його обрали депутатом Закарпатської обласної ради від партії "Рідне Закарпаття".

Варто зауважити, що кандидатури Рудницького та Білецького сьогодні, 8 листопада, погодив Кабмін.

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