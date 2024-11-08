Зеленський призначив нових голів Волинської та Закарпатської ОВА

Президент України Володимир Зеленський призначив голів Волинської та Закарпатської обласних військових адміністрацій. Він підписав відповідні укази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Згідно з указами глави держави:
Водночас, президент підписав укази про звільнення Юрія Погуляйка з посади голови Волинської обласної військової адміністрації, а також про увільнення Мирослава Білецького від тимчасового виконання обов'язків голови Закарпатської обласної військової адміністрації.
Іван Рудницький народився у січні 1978 року у Дрогобичі Львівської області.
Мирослав Білецький народився 1976 року в селі Рокосово Хустського району Закарпатської області. Він закінчив "Львівську політехніку" за спеціальністю "Економіка підприємства".
Варто зауважити, що кандидатури Рудницького та Білецького сьогодні, 8 листопада, погодив Кабмін.
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