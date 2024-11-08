Зеленский назначил новых глав Волынской и Закарпатской ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Волынской и Закарпатской областных военных администраций. Он подписал соответствующие указы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.
Согласно указам главы государства:
В то же время президент подписал указы об увольнении Юрия Погуляйко с должности главы Волынской областной военной администрации, а также об освобождении Мирослава Белецкого от временного исполнения обязанностей главы Закарпатской областной военной администрации.
Стоит заметить, что Рудницкий родился в январе 1978 года в Дрогобыче Львовской области.
Мирослав Белецкий родился в 1976 году в селе Рокосово Хустского района Закарпатской области. Он окончил "Львовскую политехнику" по специальности "Экономика предприятия".
Стоит заметить, что кандидатуры Рудницкого и Белецкого сегодня, 8 нолября, согласовал Кабмин.
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