Зеленский назначил новых глав Волынской и Закарпатской ОВА

Согласно указам главы государства:

новым главой Закарпатской областной военной администрации стал Мирослав Белецкий;

новым главой Волынской областной военной администрации стал Иван Рудницкий.

В то же время президент подписал указы об увольнении Юрия Погуляйко с должности главы Волынской областной военной администрации, а также об освобождении Мирослава Белецкого от временного исполнения обязанностей главы Закарпатской областной военной администрации.

Иван Рудницкий

Стоит заметить, что Рудницкий родился в январе 1978 года в Дрогобыче Львовской области.

С 2014 по 2015 гг. был замначальника Управления СБУ в Закарпатской области. Он возглавлял Главный отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С 2015 по 2018 гг. занимал аналогичную должность в Управлении СБУ Львовской области.

С 2019 года стал главой управления СБУ в Закарпатской области.

С июля 2022 года был руководителем управления СБУ в Полтавской области.

С мая 2024 был руководителем управления СБУ в Волынской области.

Мирослав Белецкий

Мирослав Белецкий родился в 1976 году в селе Рокосово Хустского района Закарпатской области. Он окончил "Львовскую политехнику" по специальности "Экономика предприятия".