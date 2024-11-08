Кабмін погодив призначення очільників Волинської та Закарпатської ОВА

Кабінет міністрів погодив нових очільників Волинської та Закарпатської обласної військової адміністрації. Посади отримали Іван Рудницький та Мирослав Білецький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабінету міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

За даними Мельничука, Кабмін погодив призначення:

Рудницького Івана Львовича головою Волинської обласної державної адміністрації;

Білецького Мирослава Золтановича головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Що відомо про зміни глав ОВА

Зауважимо, що головою Волинської обласної державної адміністрації до цього був призначений Юрій Погуляйко. Він обіймав посаду від 2 грудня 2019 року.

Зауважимо, що сьогодні Кабміном було погоджено його звільнення з посади голови Волинської ОДА.

А головою Закарпатської обласної державної адміністрації раніше був Віктор Микита, який після звільнення з Закарпатської ОВА перейшов працювати в Офіс президента України. Він обіймав посаду з грудня 2021 року.

Що відомо про нових очільників

Відомо, що Іван Рудницький народився у січні 1978 року у Дрогобичі, що у Львівській області.

У 2014-2015 роках обіймав посаду заступника начальника Управління СБУ в Закарпатській області, очолював Головний відділ боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

З 2015 по 2018 рік працював на аналогічній посаді в Управлінні СБУ Львівської області.

З липня 2022 року керував управлінням СБУ у Полтавській області. Перед цим Іван Рудницький працював в управлінні СБУ Закарпатської області, яке очолював з 1 липня 2019 року.

Від травня 2024 року був очільником управління СБУ у Волинській області.

Мирослав Білецький народився у січні 1976 року у селі Рокосово Хустського району. Закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Економіка підприємства", кваліфікація - інженер-механік.

Був кандидатом у депутати Верховної Ради України IX скликання на позачергових виборах 2019 року від політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" за № 16 у партійному списку.

Обраний депутатом Закарпатської обласної ради VIII скликання від Закарпатської обласної організації політичної партії "Рідне Закарпаття". Також був депутатом двох попередніх скликань.