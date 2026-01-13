ua en ru
Зеленський призначив Мережка заступником голови СБУ: що про нього відомо

Київ, Вівторок 13 січня 2026 19:09
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Ярослав Мережко став заступником голови СБУ. Відповідне призначення затвердив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ глави української держави.

"Призначити Мережка Ярослава Вікторовича заступником голови Служби безпеки України", - сказано в указі.

Ярослав Мережко

Варто зауважити, що у відкритому доступі мало інформації про те, хто такий Ярослав Мережко.

З офіційних джерел відомо, що Мережко раніше обіймав посаду начальника четвертого управління Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

У 2018 році він у складі української делегації брав участь у щорічній зустрічі договірних сторін Конвенції про заборону або обмеження застосування певних видів звичайної зброї, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію.

У 2019 році Мережко представляв Україну на четвертій конференції з перегляду Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та їх знищення.

У 2023 році він увійшов до складу української делегації на засіданні Українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю, уже виконуючи обов'язки співробітника СБУ.

До слова, учора, 12 січня, Зеленський призначив колишнього голову Волинської ОВА Івана Рудницького заступником голови СБУ.

