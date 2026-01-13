ua en ru
Зеленский назначил Мережко заместителем главы СБУ: что о нем известно

Киев, Вторник 13 января 2026 19:09
Зеленский назначил Мережко заместителем главы СБУ: что о нем известно Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Ярослав Мережко стал заместителем главы СБУ. Соответствующее назначение утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы украинского государства.

"Назначить Мережко Ярослава Викторовича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - сказано в указе.

Ярослав Мережко

Стоит заметить, что в открытом доступе мало информации о том, кто такой Ярослав Мережко.

Из официальных источников известно, что Мережко ранее занимал пост начальника четвертого управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

В 2018 году он в составе украинской делегации участвовал в ежегодной встрече договаривающихся сторон Конвенции о запрещении или ограничении применения определенных видов обычного оружия, наносящих чрезмерные повреждения или обладающих неизбирательным действием.

В 2019 году Мережко представлял Украину на четвертой конференции по пересмотру Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожении.

В 2023 году он вошел в состав украинской делегации на заседании Украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля, уже выполняя обязанности сотрудника СБУ.

К слову, вчера, 12 января, Зеленский назначил бывшего главу Волынской ОВА Ивана Рудницкого заместителем главы СБУ.

