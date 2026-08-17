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Зеленський призначив Клименку першого заступника

22:41 17.08.2026 Пн
2 хв
Склад секретаріату РНБО знову оновився
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент України Володимир Зеленский призначив Сергія Науменка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ № 728/2026 на сайті Президента України та заяву секретаря РНБО Ігоря Клименка у Telegram.

Науменко став першим заступником Клименка

"Призначити Науменка Сергія Миколайовича Першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у документі.

Також указом № 727/2026 Президент звільнив з цієї посади Євгенія Острянського.

Ігор Клименко зазначив, що працював з Науменком у системі МВС.

"Професійний офіцер із бойовим досвідом, який вміє брати на себе відповідальність і працювати на результат", - каже він.

Клименко зауважив, що попереду у них багато спільних завдань:

  • посилення координації у секторі безпеки й оборони,
  • розвиток технологічних спроможностей,
  • робота над рішеннями, яких сьогодні потребує держава.

Фото: перший заступник секретаря РНБО Сергій Науменко (t.me/Klymenko_MVS)

Хто такий Науменко

Сергій Миколайович Науменко є полковником поліції, з вересня 2025 року був заступником міністра внутрішніх справ України.

До цього він курував авіаційну безпеку МВС.

У 2022 році на фронті очолив розвідку дронами. Під час артобстрілу в Рубіжному зазнав поранення.

Має орден Богдана Хмельницького III ступеня.

Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем Сил логістики ЗСУ.

Також стало відомо, що перед початком осінньо-зимового періоду для Києва затвердили План стійкості. Документ передбачає підготовку міста до можливих атак на критичну інфраструктуру.

Крім того, 3 серпня колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко був призначений секретарем РНБО України.

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