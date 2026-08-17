Зеленський призначив Клименку першого заступника

Президент України Володимир Зеленский призначив Сергія Науменка першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ № 728/2026 на сайті Президента України та заяву секретаря РНБО Ігоря Клименка у Telegram.
"Призначити Науменка Сергія Миколайовича Першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у документі.
Також указом № 727/2026 Президент звільнив з цієї посади Євгенія Острянського.
Ігор Клименко зазначив, що працював з Науменком у системі МВС.
"Професійний офіцер із бойовим досвідом, який вміє брати на себе відповідальність і працювати на результат", - каже він.
Клименко зауважив, що попереду у них багато спільних завдань:
Фото: перший заступник секретаря РНБО Сергій Науменко (t.me/Klymenko_MVS)
Сергій Миколайович Науменко є полковником поліції, з вересня 2025 року був заступником міністра внутрішніх справ України.
До цього він курував авіаційну безпеку МВС.
У 2022 році на фронті очолив розвідку дронами. Під час артобстрілу в Рубіжному зазнав поранення.
Має орден Богдана Хмельницького III ступеня.
Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем Сил логістики ЗСУ.
Також стало відомо, що перед початком осінньо-зимового періоду для Києва затвердили План стійкості. Документ передбачає підготовку міста до можливих атак на критичну інфраструктуру.
Крім того, 3 серпня колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко був призначений секретарем РНБО України.