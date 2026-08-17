Зеленский назначил Клименко первого заместителя

Науменко стал первым заместителем Клименко

"Назначить Науменко Сергея Николаевича Первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Также указом № 727/2026 Президент уволил с этой должности Евгения Острянского.

Игорь Клименко отметил, что работал с Науменко в системе МВД.

"Профессиональный офицер с боевым опытом, умеющий брать на себя ответственность и работать на результат", - говорит он.

Клименко отметил, что впереди у них много общих задач:

усиление координации в секторе безопасности и обороны,

развитие технологических возможностей,

работа над решениями, в которых сегодня нуждается государство.

Фото: первый заместитель секретаря СНБО Сергей Науменко (t.me/Klymenko_MVS)

Кто такой Науменко

Сергей Николаевич Науменко - полковник полиции, с сентября 2025 года был заместителем министра внутренних дел Украины.

До этого он курировал авиационную безопасность МВД.

В 2022 году на фронте возглавил разведку дронами. Во время артобстрела в Рубежном получил ранение.

Имеет орден Богдана Хмельницкого III степени.