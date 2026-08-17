Зеленський призначив Клименку першого заступника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ № 728/2026 на сайті Президента України та заяву секретаря РНБО Ігоря Клименка у Telegram.

Науменко став першим заступником Клименка

"Призначити Науменка Сергія Миколайовича Першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у документі.

Також указом № 727/2026 Президент звільнив з цієї посади Євгенія Острянського.

Ігор Клименко зазначив, що працював з Науменком у системі МВС.

"Професійний офіцер із бойовим досвідом, який вміє брати на себе відповідальність і працювати на результат", - каже він.

Клименко зауважив, що попереду у них багато спільних завдань:

посилення координації у секторі безпеки й оборони,

розвиток технологічних спроможностей,

робота над рішеннями, яких сьогодні потребує держава.

Фото: перший заступник секретаря РНБО Сергій Науменко (t.me/Klymenko_MVS)

Хто такий Науменко

Сергій Миколайович Науменко є полковником поліції, з вересня 2025 року був заступником міністра внутрішніх справ України.

До цього він курував авіаційну безпеку МВС.

У 2022 році на фронті очолив розвідку дронами. Під час артобстрілу в Рубіжному зазнав поранення.

Має орден Богдана Хмельницького III ступеня.