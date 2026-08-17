Зеленский назначил Клименко первого заместителя
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Науменко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №728/2026 на сайте Президента Украины и заявление секретаря СНБО Игоря Клименко в Telegram.
Науменко стал первым заместителем Клименко
"Назначить Науменко Сергея Николаевича Первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.
Также указом № 727/2026 Президент уволил с этой должности Евгения Острянского.
Игорь Клименко отметил, что работал с Науменко в системе МВД.
"Профессиональный офицер с боевым опытом, умеющий брать на себя ответственность и работать на результат", - говорит он.
Клименко отметил, что впереди у них много общих задач:
- усиление координации в секторе безопасности и обороны,
- развитие технологических возможностей,
- работа над решениями, в которых сегодня нуждается государство.
Фото: первый заместитель секретаря СНБО Сергей Науменко (t.me/Klymenko_MVS)
Кто такой Науменко
Сергей Николаевич Науменко - полковник полиции, с сентября 2025 года был заместителем министра внутренних дел Украины.
До этого он курировал авиационную безопасность МВД.
В 2022 году на фронте возглавил разведку дронами. Во время артобстрела в Рубежном получил ранение.
Имеет орден Богдана Хмельницкого III степени.
Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Погребного командующим Силами логистики ВСУ.
Также стало известно, что перед началом осенне-зимнего периода Киеву утвердили План устойчивости. Документ предусматривает подготовку города к возможным атакам на критическую инфраструктуру.
Кроме того, 3 августа бывший министр внутренних дел Игорь Клименко был назначен секретарем СНБО.