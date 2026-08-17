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Зеленский назначил Клименко первого заместителя

22:41 17.08.2026 Пн
2 мин
Состав секретариата СНБО снова обновился
aimg Елена Бджола
Зеленский назначил Клименко первого заместителя Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Науменко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №728/2026 на сайте Президента Украины и заявление секретаря СНБО Игоря Клименко в Telegram.

Науменко стал первым заместителем Клименко

"Назначить Науменко Сергея Николаевича Первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Также указом № 727/2026 Президент уволил с этой должности Евгения Острянского.

Игорь Клименко отметил, что работал с Науменко в системе МВД.

"Профессиональный офицер с боевым опытом, умеющий брать на себя ответственность и работать на результат", - говорит он.

Клименко отметил, что впереди у них много общих задач:

  • усиление координации в секторе безопасности и обороны,
  • развитие технологических возможностей,
  • работа над решениями, в которых сегодня нуждается государство.

Зеленский назначил Клименко первого заместителя

Фото: первый заместитель секретаря СНБО Сергей Науменко (t.me/Klymenko_MVS)

Кто такой Науменко

Сергей Николаевич Науменко - полковник полиции, с сентября 2025 года был заместителем министра внутренних дел Украины.

До этого он курировал авиационную безопасность МВД.

В 2022 году на фронте возглавил разведку дронами. Во время артобстрела в Рубежном получил ранение.

Имеет орден Богдана Хмельницкого III степени.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Погребного командующим Силами логистики ВСУ.

Также стало известно, что перед началом осенне-зимнего периода Киеву утвердили План устойчивости. Документ предусматривает подготовку города к возможным атакам на критическую инфраструктуру.

Кроме того, 3 августа бывший министр внутренних дел Игорь Клименко был назначен секретарем СНБО.

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