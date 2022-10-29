UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський призначив керівників нових військових адміністрацій Херсонської області

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський призначив керівників 11 новоутворених військових адміністрацій Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні розпорядження глави держави.

У Бериславському районі президент призначив начальниками:

  • Новоолександрівської сільської військової адміністрації - Олександра Левечка,
  • Нововоронцовської селищної військової адміністрації - Андрія Селецького,
  • Новорайської сільської військової адміністрації - Олександра Шокурова,
  • Високопільської селищної військової адміністрації - Ганну Шостак-Кучмяк,

У Каховському раойні стали начальнаками:

  • Любимівської селищної військової адміністрації - Сергій Коновалов,
  • Таврійської міської військової адміністрації - Микола Різак,
  • Костянтинівської сільської військової адміністрації - Олексій Кільдеров,

У Скадовському районі нові начальники:

  • Лазурненської селищної військової адміністрації - Олексій Марченко,
  • Каланчацької селищної військової адміністрації - Світлана Фоміна.

Окрім того, начальником Нижньосірогозької селищної військової адміністрації Генічеського району став Віталій Кривчик, а начальником Дар'ївської сільської військової адміністрації Херсонського району - Іван Корень,

Нагадаємо, нещодавно Зеленський утворив двадцять військових адміністрації у Херсонській області та вісім - у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийХерсонська область