Зеленський призначив керівників нових військових адміністрацій Херсонської області

Президент України Володимир Зеленський призначив керівників 11 новоутворених військових адміністрацій Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні розпорядження глави держави.
У Бериславському районі президент призначив начальниками:
У Каховському раойні стали начальнаками:
У Скадовському районі нові начальники:
Окрім того, начальником Нижньосірогозької селищної військової адміністрації Генічеського району став Віталій Кривчик, а начальником Дар'ївської сільської військової адміністрації Херсонського району - Іван Корень,
Нагадаємо, нещодавно Зеленський утворив двадцять військових адміністрації у Херсонській області та вісім - у Харківській області.
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