Зеленський призначив керівників нових військових адміністрацій Херсонської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні розпорядження глави держави.

Окрім того, начальником Нижньосірогозької селищної військової адміністрації Генічеського району став Віталій Кривчик, а начальником Дар'ївської сільської військової адміністрації Херсонського району - Іван Корень,

Нагадаємо, нещодавно Зеленський утворив двадцять військових адміністрації у Херсонській області та вісім - у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.