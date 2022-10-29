Зеленский назначил начальников новых военных администраций Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей 11 новообразованных военных администраций Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие распоряжения главы государства.
В Бериславском районе президент назначил начальниками:
В Каховском районе стали начальниками:
В Скадовском районе новые начальники:
Кроме того, начальником Нижнесерогозской поселковой военной администрации Генического района стал Виталий Кривчик, а начальником Дарьевской сельской военной администрации Херсонского района - Иван Корень,
Напомним, недавно Зеленский образовал двадцать военных администрации в Херсонской области и восемь - в Харьковской области.
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