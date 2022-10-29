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Зеленский назначил начальников новых военных администраций Херсонской области

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей 11 новообразованных военных администраций Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие распоряжения главы государства.

В Бериславском районе президент назначил начальниками:

  • Новоалександровской сельской военной администрации - Александра Левечко,
  • Нововоронцовской поселковой военной администрации - Андрея Селецкого,
  • Новорайской сельской военной администрации – Александра Шокурова,
  • Высокопольской поселковой военной администрации - Анну Шостак-Кучмяк,

В Каховском районе стали начальниками:

  • Любимовской поселковой военной администрации - Сергей Коновалов,
  • Таврической городской военной администрации - Николай Ризак,
  • Константиновской сельской военной администрации - Алексей Кильдеров,

В Скадовском районе новые начальники:

  • Лазурненской поселковой военной администрации - Алексей Марченко,
  • Каланчакской поселковой военной администрации - Светлана Фомина.

Кроме того, начальником Нижнесерогозской поселковой военной администрации Генического района стал Виталий Кривчик, а начальником Дарьевской сельской военной администрации Херсонского района - Иван Корень,

Напомним, недавно Зеленский образовал двадцать военных администрации в Херсонской области и восемь - в Харьковской области.

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Владимир ЗеленскийХерсонская область