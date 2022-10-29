Зеленський призначив керівників нових військових адміністрацій Херсонської області
Президент України Володимир Зеленський призначив керівників 11 новоутворених військових адміністрацій Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні розпорядження глави держави.
У Бериславському районі президент призначив начальниками:
- Новоолександрівської сільської військової адміністрації - Олександра Левечка,
- Нововоронцовської селищної військової адміністрації - Андрія Селецького,
- Новорайської сільської військової адміністрації - Олександра Шокурова,
- Високопільської селищної військової адміністрації - Ганну Шостак-Кучмяк,
У Каховському раойні стали начальнаками:
- Любимівської селищної військової адміністрації - Сергій Коновалов,
- Таврійської міської військової адміністрації - Микола Різак,
- Костянтинівської сільської військової адміністрації - Олексій Кільдеров,
У Скадовському районі нові начальники:
- Лазурненської селищної військової адміністрації - Олексій Марченко,
- Каланчацької селищної військової адміністрації - Світлана Фоміна.
Окрім того, начальником Нижньосірогозької селищної військової адміністрації Генічеського району став Віталій Кривчик, а начальником Дар'ївської сільської військової адміністрації Херсонського району - Іван Корень,
Нагадаємо, нещодавно Зеленський утворив двадцять військових адміністрації у Херсонській області та вісім - у Харківській області.
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