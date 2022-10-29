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Зеленський призначив керівників нових військових адміністрацій Херсонської області

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Субота 29 жовтня 2022 11:46
Зеленський призначив керівників нових військових адміністрацій Херсонської області Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський призначив керівників 11 новоутворених військових адміністрацій Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні розпорядження глави держави.

У Бериславському районі президент призначив начальниками:

  • Новоолександрівської сільської військової адміністрації - Олександра Левечка,
  • Нововоронцовської селищної військової адміністрації - Андрія Селецького,
  • Новорайської сільської військової адміністрації - Олександра Шокурова,
  • Високопільської селищної військової адміністрації - Ганну Шостак-Кучмяк,

У Каховському раойні стали начальнаками:

  • Любимівської селищної військової адміністрації - Сергій Коновалов,
  • Таврійської міської військової адміністрації - Микола Різак,
  • Костянтинівської сільської військової адміністрації - Олексій Кільдеров,

У Скадовському районі нові начальники:

  • Лазурненської селищної військової адміністрації - Олексій Марченко,
  • Каланчацької селищної військової адміністрації - Світлана Фоміна.

Окрім того, начальником Нижньосірогозької селищної військової адміністрації Генічеського району став Віталій Кривчик, а начальником Дар'ївської сільської військової адміністрації Херсонського району - Іван Корень,

Нагадаємо, нещодавно Зеленський утворив двадцять військових адміністрації у Херсонській області та вісім - у Харківській області.

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Володимир Зеленський Херсонська область
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