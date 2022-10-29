Зеленский назначил начальников новых военных администраций Херсонской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей 11 новообразованных военных администраций Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие распоряжения главы государства.
В Бериславском районе президент назначил начальниками:
- Новоалександровской сельской военной администрации - Александра Левечко,
- Нововоронцовской поселковой военной администрации - Андрея Селецкого,
- Новорайской сельской военной администрации – Александра Шокурова,
- Высокопольской поселковой военной администрации - Анну Шостак-Кучмяк,
В Каховском районе стали начальниками:
- Любимовской поселковой военной администрации - Сергей Коновалов,
- Таврической городской военной администрации - Николай Ризак,
- Константиновской сельской военной администрации - Алексей Кильдеров,
В Скадовском районе новые начальники:
- Лазурненской поселковой военной администрации - Алексей Марченко,
- Каланчакской поселковой военной администрации - Светлана Фомина.
Кроме того, начальником Нижнесерогозской поселковой военной администрации Генического района стал Виталий Кривчик, а начальником Дарьевской сельской военной администрации Херсонского района - Иван Корень,
Напомним, недавно Зеленский образовал двадцать военных администрации в Херсонской области и восемь - в Харьковской области.
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