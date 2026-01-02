Олег Іващенко очолить ГУР замість Буданова

"Відсьогодні Олег Іващенко продовжить служити нашій державі та виконувати завдання щодо обмеження російського військового потенціалу на позиції воєнної розвідки України", - йдеться у заяві лідера країни.

Що відомо про Іващенка

Олег Іванович Іващенко має звання генерал-лейтенанта. Він народився 9 вересня 1969 року. Закінчив Київське вище загальновійськове командне училище, Національну академію оборони України, Університет економіки та права та Києво-Могилянську бізнес-школу.

Впродовж 2017-2019 років він обіймав посаду першого заступника начальника ГУР, заступника начальника Генштабу ЗСУ з розвідки. Від 2021 року одночасно виконував обов’язки помічника головнокомандувача ЗСУ.

У березні 2022 року новий глава ГУР за участь у бойових діях був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Крім того, він має орден Данила Галицького.

26 березня 2024 року український президент своїм указом призначив Іващенка головою Служби зовнішньої розвідки України. Він також є членом Ставки верховного головнокомандувача та членом Ради національної безпеки і оборони.