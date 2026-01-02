Олег Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова

"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", - говорится в заявлении лидера страны.

Что известно об Иващенко

Олег Иванович Иващенко имеет звание генерал-лейтенанта. Он родился 9 сентября 1969 года. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, Национальную академию обороны Украины, Университет экономики и права и Киево-Могилянскую бизнес-школу.

В течение 2017-2019 годов он занимал должность первого заместителя начальника ГУР, заместителя начальника Генштаба ВСУ по разведке. С 2021 года одновременно исполнял обязанности помощника главнокомандующего ВСУ.

В марте 2022 года новый глава ГУР за участие в боевых действиях был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Кроме того, он имеет орден Даниила Галицкого.

26 марта 2024 года украинский президент своим указом назначил Иващенко главой Службы внешней разведки Украины. Он также является членом Ставки верховного главнокомандующего и членом Совета национальной безопасности и обороны.