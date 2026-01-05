UA

Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку

Фото: Христя Фріланд (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В понеділок, 5 грудня, президент США Володимир Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Зеленського №15/2026.

"Христя фахово володіє саме такими питаннями й має значний досвід залучення інвестицій та проведення економічних трансформацій", - йдеться у його заяві.

Український лідер наголосив, що Україна зараз потребує збільшення внутрішньої стійкості.

"Заради відновлення України, якщо дипломатія спрацює якомога швидше, і заради зміцнення нашої оборони, якщо через зволікання партнерів доведеться довше працювати для закінчення війни", - наголосив лідер країни.

Що відомо про Христю Фріланд

Христя Фріланд - письменниця, журналістка і політична діячка. Обіймала посаду заступника прем'єр-міністра Канади з 20 листопада 2019, міністра фінансів Канади від 18 серпня 2020 до 16 грудня 2024 року.

Фріланд - одна з 13 канадців, яким заборонено в'їзд до Росії через санкції, введені російським диктатором Володимиром Путінім у березні 2014 року.

Уперше Христю Фріланд обрали членом канадського парламенту в липні 2013 року. У жовтні 2015 вона стала членом парламенту в Університеті Розедейл, а в жовтні 2019 року її переобрали. З 2015 по 2017 рік Фріланд обіймала посаду міністра міжнародної торгівлі Канади.

Фріланд народилася в канадському місті Піс-Рівер в провінції Альберта. Її мати, Галина Хом'як-Фріланд, українка за походженням.

Вона здобула освіту в Гарвардському і Оксфордському університетах, володіє російською, українською, італійською, французькою та англійською мовами. Проживає в Торонто з чоловіком і трьома дітьми.

Кадрові зміни в Україні

Нагадаємо, Зеленський оголосив про старт "великого перезавантаження", яке торкнеться всієї системи. Буде "перезавантажено" оборонний сектор, ЗСУ, Державне бюро розслідувань та низку інших структур.

Одним з найгучніших стало призначення новим головою Офісу президента України ексначальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

На місце Буданова призначили його першого заступника та керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка.

