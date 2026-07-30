Зеленський призначив ексміністра Соболева заступником керівника ОП
В четвер, 30 липня, Олексія Соболева було призначено заступником керівника Офісу президента. Він зосередиться на економічному напрямі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
Глава держави зазначив, що підписав указ про призначення Соболева заступником Кирила Буданова.
"Олексій зосередиться в команді Офісу на економічному напрямі й працюватиме в координації з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким, міністром економіки Олександром Кравченком, іншими урядовцями, обласними й місцевими владами", - йдеться у заяві президента.
Зеленський зауважив, що домовився із Соболевим, що той координуватиме роботу з партнерами для "розробки й наповнення реальним змістом" плану відновлення України після війни.
"У час завершення війни Україна має бути повністю готовою перейти до звичайного цивільного економічного життя, зберегти силу оборонних виробництв і створити необхідні стимули для того, щоб українці могли реалізовувати свій підприємницький потенціал і професійні перспективи в Україні", - наголосив глава держави.
Він підкреслив, що під час війни важливо максимально підтримати економічну активність в Україні, підприємців та підприємництво, а також зберегти якнайбільше робочих місць і створювати нові.
Що відомо про Соболева
Ексміністр економіки, довкілля та сільського господарства України. В січні 2023 року був призначений на посаду заступника міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
З липня 2024 року - перший заступник міністра економіки України.
З 17 липня 2025 року до 17 липня 2026 року обіймав посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства.
Нагадаємо, напередодні Кабінет Міністрів призначив Сергія Боєва заступником т.в.о. міністра оборони України. На новій посаді він відповідатиме за розвиток міжнародного співробітництва.
До цього Боєв працював заступником міністра оборони, коли відомство очолював Михайло Федоров.